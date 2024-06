EDITORIAL | Cu toții, la statuie! PACALIȚI… Pe vremuri, dupa ce echipa de fotbal FC Vaslui obținea cate un rezultat important in intrecerile europene, sute de suporteri galben-verde se strangeau la statuia din centrul municipiului Vaslui pentru a sarbatori victoria. Vremurile au trecut, echipa de fotbal a disparut din peisaj, insa sportul continua sa genereze aceleași emoții. Azi nu mai avem […] Articolul EDITORIAL | Cu toții, la statuie! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E atat se simplu sa vezi ce a promis acum patru ani un candidat și sa vezi ce a realizat. Am adus in atenție ieri cazul Dan Marian și am gasit pe pagina personala de facebook, videoclipurile de acum patru ani in care promitea sa rupa norii și sa aduca belșug nemasurat in județ. Am […] Articolul EDITORIAL…

- Ca sa fim corecți, vom cita exact din gandirea profunda a domnului Ionel Sandu, candidatul AUR la Primaria Vaslui: “omul fara bani in buzunar nu pare a om, pare prost…”. E greu de ințeles unde vrea sa bata sau ce anume vrea sa caștige , electoral vorbind, prin aceasta declarație. Și nu doar pentru ca…

- “In Romania se tergiverseaza nepermis de mult. Aici, in schimb, din acest punct de vedere, sistemul este mult mai eficient. Daca cineva incearca sa tergiverseze procesul, va fi penalizat”, Emil Mihai Lixandru, procuror roman care activeaza in Anglia. O geanta burdușita de bani și șapte luni de arest…

- Pentru analfabeții funcțional care colcaie prin sediile diverselor partide, țin sa fiu clar, explicit și sa precizez ca adjectivul jegos este folosit in sens strict metaforic și nu se refera la igiena personala a domnului Solomon, ci la igiena morala. “Și unde nu e moral, acolo e corupție, și o soțietate…

- INCREDIBIL… Scandal uriaș in Liga 5, la duelul dintre Olimpia Stanilești și Racova Pucași (1-0), din ultima etapa a sezonului regulat. S-a lasat cu bataie, geamuri sparte și un jucator care a avut nevoie de ingrijiri medicale. Au fost momente de panica și scene reprobabile la vestiare. Jucatorii Racovei…

- Cel mai bun raspuns pentru intrebarea din titlu este ca aici ne-am nascut noi, vasluienii. Și daca acest fapt nu este destul de convingator, nu știu ce altceva v-ar putea convinge. Dar, pentru necredincioșii pesimiști, mai am cateva argumente imbatabile: Saptamana trecuta s-a intamplat in județul Vaslui,…

- Ma gandeam la subiectul urmatorului meu editorial genial. Și n-aș mai fi mers iar pe politica pentru ca am niște senzații de greața, senzații pe care nu doresc sa le acutizez pentru ca vine primavara și vreau sa merg pe vibrații inalte, pe floricele scumpe ca diamantele de 8 Martie, ciripit de pasarele…

- Exceptandu-l pe eternul Jan Ciupilan, vasluienii vor putea alege in acest an garda noua, oameni educați in democrație, oameni care, teoretic, ar trebui sa vina cu un suflu nou, o viziune moderna, o chestiune profunda cu care sa entuziasmeze electoratul. Doar ca ce vedem deocamdata e… nimic. Aceleași…