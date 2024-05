Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter in care se afla și președintele Iranului, Ebrahim Raisi, a aterizat forțat, a informat duminica televiziunea de stat iraniana. Salvatorii fac eforturi disperate pentru a salva persoanele aflate la bord. Televiziunea de stat iraniana spune ca elicopterul care il transporta pe presedintele…

- Update. Un elicopter dintr-un convoi care transporta mai multi oficiali iranieni, printre care si presedintele Ebrahim Raisi, a efectuat duminica o aterizare fortata, a confirmat ministrul iranian de interne Ahmed Vahidi in urma relatarilor din presa, dar inca nu se cunoaste starea presedintelui, relateaza…

- Un elicopter in care se afla președintele Iranului, Ebrahim Raisi a fost implicat intr-un ”incident, a informat duminica televiziunea de stat iraniana. Potrivit primelor informații, elicopterul care il transporta pe presedintele Ebrahim Raisi a avut ”o aterizare dificila”. La acest moment, salvatorii…

- Un elicopter al presedintiei Iranului a fost implicat duminica intr-un accident in nord-vestul tarii si inca nu este clar in ce stare se afla presedintele Ebrahim Raisi, relateaza agentiile internationale de presa, potrivit agerpres.ro .

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Un elicopter din convoiul de trei cu care calatorea președintele Iranului, Ebrahim Raisi, a fost implicat intr-un accident, a anunțat televiziune iraniana de stat, duminica, potrivit NDTV. AP susține ca a fost vorba chiar despre elicopterul care il transporta pe Ebrahim…

- Albania este o ruta pentru unii migranți care se indreapta spre UE. Opt persoane, dintre care șapte ar fi migranți, au murit dupa ce mașina in care se aflau a ieșit de pe un drum de munte și a cazut in raul Vjosa, in sud-estul Albaniei, noteaza Euronews. Autoritațile au declarat ca șoferul nu a […]

- Președintele iranian Ebrahim Raisi a afirmat marți, 2 aprilie, ca Teheranul va raspunde la presupusul atac israelian asupra consulatului sau din capitala Siriei in care au fost uciși șapte militari iranieni, relateaza Reuters.„Dupa ce nu a reușit sa distruga voința frontului de rezistența, regimul sionist…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, 27 februarie, ca nu știe daca suma de bani cu care RAAPPS renoveaza vila din Bulevardul Aviatorilor 86 este cea vehiculata și a precizat ca este posibil ca destinația vilei, dupa renovare, sa fie inclusiv pentru o ambasada, nu neaparat pentru președintele Klaus…