Retrospectiva săptămânii. Cele mai importante știri de săptămâna aceasta Retrospectiva saptamanii Actiunile UiPath si-au pierdut aproape o treime din valoare, dupa ce compania de software a anuntat previziuni sub asteptari si revenirea ca CEO a lui Daniel Dines. Compania, care dezvolta software care automatizeaza sarcini si procese repetitive, a declarat ca CEO-ul Rob Enslin se va retrage la 1 iunie si va fi inlocuit de cofondatorul Daniel Dines, care a demisionat din functia de co-CEO pe 31 ianuarie. Actiunile UiPath au scazut cu aproximativ 20% de cand Enslin si-a asumat conducerea unica. Circulatia pe Transalpina se deschide sambata. Sectorul de drum montan dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Premierul și presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 31 mai, la Alba Iulia, ca Mircea Geoana nu dorește sa fie susținut de catre PSD la alegerile prezidentiale și a punctat ca PSD va avea „cu certitudine” un candidat la aceste alegeri, transmite Agerpres.„Domnul Mircea Geoana a spus ca…

- Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Maramures daca PSD ii va propune lui Mircea Geoana sa intre in PSD avand in vedere ca cel mai recent sondaj - realizat de INSCOP la comanda News.ro - il da castigator in alegerile prezidentiale, Ciolacu a raspuns: „Parerea mea ca daca asa arata,…

- 23,7% dintre romani l-ar vota pe Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18,2% pe Marcel Ciolacu (PSD), 13,5% pe George Simion (AUR), 12,5% pe Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pe Nicolae Ciuca. In turul al doilea, Geoana ar iesi castigator detasat in fata oricaruia dintre potentialii…

- Aproape un sfert dintre alegatori ar opta pentru Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18.2% pentru Marcel Ciolacu (PSD), 13.5% pentru George Simion (AUR), 12.5% pentru Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pentru Nicolae Ciuca, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se afla pe primul loc in intentiile de vot la alegerile prezidentiale ale cetațenilor romani din Republica Moldova, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-Research”. Conform unui sondaj socio-politic realizat…

- Tradiționala serie de analize privind temperatura politica in perioada pre-electorala pare sa fie la concurența cu un alt trend, cel al sondajelor online privind opțiunile de vot, care ridica numeroase semne de intrebare privind modul in care a avut loc culegerea de date și a reprezentativitații lor,…

- Foto – evz.ro Potrivit celui mai recent sondaj realizat de AtlasIntel, in exclusivitate pentru Digi24 , cel mai bine clasat posibil candidat la alegerile prezidențiale ar fi Mircea Geoana. Acesta s-ar clasa pe primul loc in toate scenariile masurate. Geoana e urmat de George Simion, Catalin Drula și…

- Un sondaj recent realizat de INSCOP arata ca Mircea Geoana, actualul secretar general adjunct al NATO, ar caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale, fiind urmat indeaproape de Marcel Ciolacu și George Simion. In topul preferințelor electoratului pentru primele poziții ale statului, Geoana se distinge…