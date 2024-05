Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, a catalogat PSD si PNL ca fiind un clan politic, in discursul sustinut la mitingul Aliantei Dreapta Unita care marcheaza debutul campaniei electorale si care a avut loc la Timisoara, potrivit News.ro. Drula a afirmat ca Partidul National Liberal al Bratienilor nu mai…

- Partidul Umanist Social Liberal a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, listele pentru alegerile europarlamentare. Presedintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca au fost stranse pentru alegerile europarlamentare 310.000 de semnaturi. „Le-am depus astazi, am intrat, ne-am…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avut convorbiri confidențiale cu președintele american Joe Biden și cu cancelarul german Olaf Scholz in februarie pentru a-i convinge de necesitatea unei ambiguitați strategice in abordarea lor fața de Rusia, a relatat publicația americana Wall Street Journal,…

- Președintele ISR a dezvaluit ca 62% dintre romani numai practica deloc activitate fizica. The post Romania se afla in top cele mai sedentare țari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Klaus Iohannis a negat, marți, ca ar fi cerut RA-APPS renovarea unei vile de lux pentru a locui dupa ce iși termina mandatul la Cotroceni. Președintele a mai subliniat ca nici nu vrea sa iși scurteze mandatul cu cateva luni, așa cum s-a vehiculat, in perspectiva nominalizarii sale intr-o alta funcție…

- Președintele american Joe Biden a comis o gafa de proporții rare, dupa ce a fost surprins spunand ca el și premierul israelian Benjamin Netanyahu trebuie sa aiba o intalnire „de venire la Iisus”. Cuvintele folosite de președinte american au, pentru creștinii vorbitori de limba engleza, semnificația…

- Președintele social democraților s-a enervat, marți, cand a fost intrebat daca PSD ar susține candidatura lui Cristian Popescu Piedone la Primaria Capitalei. Actualul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și-a anuntat candidatura la Primaria Capitalei, dupa publicarea sondajelor care il…

- Președintele rus Vladimir Putin ar avea o noua iubita, o blonda „de tip Barbie”, cu 32 de ani mai tanara, potrivit unor noi rapoarte, noteaza New York Post. Ar fi vorba despre Ekaterina „Katya” Mizulina, in varsta de 39 de ani, o istorica de arta educata in Marea Britanie, care conduce Liga Rusiei pentru…