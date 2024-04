Liderii G7, după atacul Iranului asupra Israelului: „Depunem eforturi pentru a evita o nouă escaladare” Liderii G7 au dat duminica o declarație comuna dupa o intrunire video in care au discutat despre atacul Iranului asupra Israelului. Intr-o declarație comuna data dupa atacul Iranului asupra Israelului, liderii G7 condamna acțiunea Teheranului. „Depunem eforturi pentru a evita o noua escaladare” „Noi, liderii G7, condamnam fara echivoc, in termenii cei mai fermi, atacul […] The post Liderii G7, dupa atacul Iranului asupra Israelului: „Depunem eforturi pentru a evita o noua escaladare” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

