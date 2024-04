Stiri pe aceeasi tema

- Liderii G7 au dat duminica o declarație comuna dupa o intrunire video in care au discutat despre atacul Iranului asupra Israelului. Intr-o declarație comuna data dupa atacul Iranului asupra Israelului, liderii G7 condamna acțiunea Teheranului. „Depunem eforturi pentru a evita o noua escaladare” „Noi,…

- Dupa mai multe ore de discutii, cabinetul de razboi al Israelului inca nu a decis cum si cand sa raspunda atacului cu rachete si drone al Iranului din noaptea de sambata spre duminica. Ministrii si-au suspendat discutiile fara a lua o decizie, desi se asteapta ca acestia sa se reuneasca din nou in viitorul…

- Cateva sute de fundamentaliști iranieni s-au adunat sambata noapte in Piața Palestina din Teheran pentru a sarbatori atacurile lansate asupra Israelului. Deși nu s-au soldat cu victime, raidurile aeriene erau cerute ferm de facțiunile extremiste iraniene, ca urmare a atacului israelian asupra ambasadei…

- Cabinetul de securitate al guvernului israelian a autorizat cabinetul de razboi sa ia decizii cu privire la raspunsul Israelului la atacul Iranului, a transmis postul Canal 12 sambata noaptea. O riposta a Israelului la atacul Iranului este așteptata in urmatoarele 24 de ore. SUA au cerut guvernului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat un plan amplu pentru viitorul Fașiei Gaza dupa posibila dispariție a Hamas, schițand o strategie cuprinzatoare care cuprinde reforme in materie de securitate, guvernanța și educație. Intr-un document obținut de CNN și prezentat cabinetului de securitate…

- Președintele american Joe Biden se apropie de o „ruptura” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in timp ce frustrarea crește la Casa Alba in legatura cu comportamentul Israelului in actualul sau asalt asupra Fașiei Gaza, a relatat duminica Washington Post. Citand surse anonime, cotidianul american…

- Uniunea Europeana a indemnat statele membre sa impuna ”consecințe” asupra Israelului daca premierul ministru Benjamin Netanyahu continua sa se opuna la crearea unui stat palestinian, potrivit unui document citat de Financial Times (FT). Bruxelles-ul incearca sa intensifice presiunea asupra Israelului…