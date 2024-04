Decizia ca patru avioane Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale Britanice, staționate in Romania, sa fie trimise in weekend ca sa ajute Israelul, atacat cu drone de Iran, a alimentat ingrijorarile cu privire la resursele disponibile pentru armata britanica, intr-o perioada de insecuritate globala, a relatat luni, 15 aprilie, publicația britanica The Independent.Purtatorul de cuvant al premierului britanic Rishi Sunak a declarat, referitor la intaririle trimise din Romania, ca deși Marea Britanie avea „o prezența semnificativa in regiune”, relocarea a fost necesara pentru a consolida apararea generala…