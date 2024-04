Depistat în trafic, în timp ce conducea un moped, fără a deține permis de conducere La data de 26 aprilie a.c., la ora 20.50, pe drumul comunal 16, in localitatea Noțig, polițiștii Secției nr.1 Poliție Rurala Zalau au oprit in trafic pentru control un moped condus de un localnic de 16 ani. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca tanarul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Polițiștii au intocmit in cauza un dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. – Poliția Salaj Acest articol Depistat in trafic, in timp ce conducea un moped, fara a deține permis de conducere a aparut prima… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

