Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Neșu, in varsta de 41 de ani, a ales sa spuna acum adevarul despre divorțul de Maria, dupa ce s-a speculat ca fosta soție l-ar fi parasit in urma accidentului pe care l-a suferit in 2011. Fostul jucator de fotbal a facut declarații emoționante.Pe 10 mai 2011, Mihai Neșu a suferit o accidentare,…

- De omul bun și de vremea buna nu te saturi niciodata, spunea mama mea Maria. Și mult adevar este in aceasta vorba, pentru ca de povestit cu ea nu ma saturam niciodata, dupa cum zilele de vara petrecute pe malurile Someșului pe langa moara din Feldru aș fi vrut sa fie nesfarșite… Trece vremea și toate…

- Dupa o lunga perioada in care n-a mai aparut in fața camerelor de filmat și in lumina reflectoarelor, reporterii Spynews.ro au stat de vorba cu Ana Morodan care ne-a povestit despre ce inseamna pentru ea sa fie influencer, dar și ce sacrificii face pentru cariera. Totodata, ne-a spus și cum reacționeaza…

- Aproximativ 200 de persoane care poarta tricouri albe participa, sambata seara, la manifestatia de protest din Piata Victoriei, fata de modul in care se judeca dosarul accidentului de la 2 Mai. Ei au afisat pancarte pe care au scris ”Coruptia ucide”. De asemenea, au fost aprinse lumini pentru Sebi,…

- Familia unei tinere insarcinate care a pierit in mod tragic, cu cateva luni inainte de a-și vedea implinit visul de a deveni mama, trece prin momente cumplite. Și așteapta raspunsuri. Oamenii vor sa afle ce s-a intamplat și cum a fost posibil ca Maria, o tanara de 38 de ani, gravida in patru luni, sa…

- Cucerirea orașului Avdiivka de catre ruși, precum și progresele facute de aceștia in jurul altor orașe din regiunea Donețk au semanat frica in randul ucrainenilor care traiesc pe prima linie a frontului din estul Ucrainei. Viteza cu care trupele ruse se apropie ii grabește in luarea unei decizii: pleaca…

- Un barbat care proiecta artificii, intr-un sens giratoriu din Baia Mare, a fost oprit de jandarmi. El a facut acest gest pentru a-i face sotiei sale o surpriza, de ziua ei, aceasta privind totul din balcon. ”Duminica, putin dupa miezul noptii, un barbat in varsta de 43 de ani din Baia Mare a dorit…

- ”Duminica, putin dupa miezul noptii, un barbat in varsta de 43 de ani din Baia Mare a dorit sa-i faca o surpriza mai putin obisnuita sotiei sale de ziua ei. S-a pozitionat intr-un sens giratoriu apropiat de zona in care locuieste, si-a chemat cativa prieteni care sa il sustina, dupa care a inceput…