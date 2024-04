Magazinele PPC Energie din Alexandria, Craiova, Pitești și Slatina vor fi inchise miercuri, 1 Mai 2024, respectiv in intervalul 3-6 mai, in perioada Paștelui, zile libere legale. Serviciul de call center va fi disponibil in acest interval numai pentru informații in sistem automat, precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte zile, magazinele PPC Energie vor functiona dupa programul obisnuit. Cea mai mare parte a operațiunilor pot fi realizate prin canale digitale și nu necesita deplasarea in magazinele PPC Energie. De aceea, recomandam clienților sa foloseasca in…