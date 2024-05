Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Galeria de Arta CN Gallery Seoul, unde s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii romanesti si ai mediului de afaceri, ca acestia „sunt parte din Romania” si fiecare dintre ei este un reprezentant al tarii noastre, al valorilor si culturii romanesti.…

- Romania se va confrunta cu un an de campanie politica intensa, deoarece organizeaza alegeri europene si locale in iunie, alegeri prezidentiale in septembrie si alegeri parlamentare in decembrie. In acest context, Institutul International de Presa (IPI) si partenerii de la Media Freedom Rapid Response…

- Poliția Capitalei a emis ordin de restricție impotriva soțului Dianei Șoșoaca. Senatoarea SOS Romania a acuzat ca soțul sau o intimideaza și ca a agresat-o in trecut. Emiterea ordinului de protecție a venit dupa ce senatoarea a sesizat poliția cu privire la faptul ca soțul sau ar fi agresat-o ”din punct…

- Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurari ca Guvernul are un plan ca Romania sa adere și cu granița terestra la spațiul Schengen pana la sfarșitul anului. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Timisoara, ca da asigurari ca ca avem un plan pentru…

- In domeniul jocurilor de noroc online, alegerea cazinoului potrivit poate parea o provocare descurajanta. Dar nu te ingrijora! Am pregatit un ghid ușor de urmarit, special pentru tine, care iți va arata pas cu pas cum sa alegi cazinoul online ideal din Romania. Vom vorbi despre siguranța, jocuri, bonusuri…

- „Imaginea generala a investitiilor in Romania s-a imbunatatit, potrivit constatarilor Bancii Europene de Investitii ”, a afirmat, astazi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu , la prezentarea raportului „EIB Investment Survey Country Overview 2023: Romania”. Și asteptarile legate…

- Cea mai scazuta pondere din Uniunea Europeana la companii care efectueaza vanzari online s-a inregistrat in Romania, unde doar 12,9% dintre companii realizeaza astfel de activitați, arata Eurostat.

- Companiile romanesti nu se arata prea dornice sa acceseze beneficiile fiscale acordate prin lege, cel mai des invocat motiv fiind complexitatea legislativa si teama de a nu gresi in aplicarea acestora, se arata intr-un studiu realizat de compania de consultanta EY Romania. Pe de alta parte, mai mult…