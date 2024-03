Val de aer tropical peste România, în următoarele zile. Final de martie cu temperaturi de vară Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 26 martie – 22 aprilie 2024. Potrivit specialiștilor, prima saptamana din aprilie va aduce temperaturi medii mai ridicate decat cele normale pentru acest interval, in toata țara. ANM a actualizat marti, 26 martie 2024, prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. „Spre weekend, valorile termice vor fi cu […] The post Val de aer tropical peste Romania, in urmatoarele zile. Final de martie cu temperaturi de vara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

