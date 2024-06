Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Carei, au pus in executare 2 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Carei, județul Satu Mare, intr-un dosar penal, in care se efectueaza…

- O nunta cu alai a blocat, sambata, strazi si trotuare in localitatea Buzescu, din judetul Teleorman. Politia a deschis dosar penal, dar nu a constatat fapte care sa fi tulburat ordinea si linistea publica, ci doar parcari și staționari in locuri interzise, scrie News.ro.Organizatorii evenimentului au…

- La data de 30 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Infractionalitatii de Mediu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au efectuat doua perchezitii domiciliare in municipiul Medgidia, la locuintele unui barbat, de 26 de ani. Acesta…

- Mai multe percheziții sunt operate de ofițerii CNA intr-un dosar de corupere pasiva și luare de mita, in care este cercetat un președinte al Intovarașirii Pomicole din Chisinau și un fost specialist al Direcției funciare a Primariei municipiului Chișinau. Potrivit informațiilor, cei doi banuiți ar fi…

- Duminica, 31 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Hunedoara au efectuat un control inopinat pe linia combaterii contrafacerii de produse, in incinta unui targ saptamanal din județul Hunedoara, unde se aflau, expuse la vanzare, articole de imbracaminte, incalțaminte,…

- Dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de punere in circulație a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare La data de 31 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Hunedoara…

- Polițiștii din cadrul Secției Rurale Florești au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari intr-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infracțiunii de furt calificat. Descinderea este motivata de catre IPJ Prahova astfel: “In perioada…

- Criminalii cibernetici din Rusia au accesat sistemul Microsoft de saptamani intregi. Grupul de hackeri a furat, printre altele, e-mailuri de la directori. The post CRIMINALITATE CIBERNETICA Hackerii ruși au atacat codul software de la Microsoft first appeared on Informatia Zilei .