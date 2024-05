Dragostea învinge timpul: El 102 ani, ea 98 Gottfried Schmelzer, in varsta de 102 de ani si Ursula, de 98 de ani, formeaza cel mai longeviv cuplu casatorit din Germania. Ei aniverseaza opt decenii de la momentul la care si-au unit destinele. Pentru Gottfried Schmelzer, a fost dragoste la prima vedere. „Ne-am inteles din prima clipa”, a declarat agentiei DPA centenarul, in casa lor din Bad Sobernheim, la sud-vest de orasul german Mainz. El a cunoscut-o pe Ursula in timp ce lucra pentru o autoritate administrativa din Berlin. S-au casatorit la scurt timp dupa aceea – in urma cu exact 80 de ani – in 1944. Sotii Schmelzer formeaza cel mai longeviv… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

