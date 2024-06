Dintr-un eșec, Lora a transformat afacerea sa cu cosmetice într-o poveste impresionantă de succes! Inițial s-a dovedit un eșec, insa afacerea Lorei cu produse cosmetice a ajuns sa aduca un profit de milioane. Astazi, cand vine vorba de finanțe, vedeta nu se mai bazeaza pe celebritate. Cunoscuta publicului larg drept Lora, Laura Petrescu a demonstrat ca succesul nu vine doar din lumina reflectoarelor. Fosta prezentatoare Pro TV, solista a reușit sa iși construiasca o baza financiara cu propriul brand de cosmetice , transformand un eșec inițial intr-o poveste de succes impresionanta. Lora a visat dintotdeauna sa aiba o alta sursa de venit in afara celebritații, iar acest vis a devenit realitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

