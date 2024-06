Stiri pe aceeasi tema

- Neoplants, un start-up francez fondat in urma cu numai cinci ani, a lansat pe piața Neo Px, o planta creata cu ajutorul bioingineriei, capabila sa purifice aerul la o rata nemaiintilnita, relateaza LeMatin.

- Integrarea unor astfel de soluții simple și naturale poate avea un impact semnificativ asupra calitații vieții in mediul de lucru The post PUTEREA MINUNATELOR FRUNZE VERZI Cum frunzele plantelor pot fi aliații in lupta impotriva poluarii aerului interior și a riscurilor pentru sanatate first appeared…

- Astronomii au folosit telescoapele spațiale James Webb și Hubble pentru a confirma una dintre cele mai derutante noțiuni din intreaga fizica, și anume ca universul pare sa se extinda cu viteze diferite, scrie tomorrowsworldtoday.com. In 2019, masuratorile efectuate de telescopul spațial Hubble au…

- Trecerea pe instalație GPL (Gaz Petrol Lichefiat) reprezinta una din cele mai bune modalitați de a economisi combustibil. Iar acest lucru se va simți la buzunar, mai ales daca conduci mult. GPL reprezinta un amestec de hidrocarburi gazoase in stare lichefiata, regasite in butelii sub presiune. Din punct…

- Se planuiesc modificari la examenul de Bacalaureat. Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca ajustarile planificate pentru examenul de Bacalaureat il vor face mai “relevant” și a subliniat importanța certificarii competențelor elevilor. „Sigur, in legea Educatiei exista o schimbare de perspectiva:…

- Intrebat daca mai suntem granarul Europei, Florin Barbu, a explicat, sambata, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca cerealele din Romania au o calitate foarte buna in industria de panificatie. ”Romania conteaza foarte mult la productia de cereale. Spun acest lucru pentru ca Romania produce…

- Personalul Tesla din Germania va alege un nou consiliu de intreprindere in aceasta saptamana, cand sindicatul IG Metall spera sa obtina o influenta mai mare asupra salariilor si a conditiilor de munca, dupa ce a acuzat producatorul american de automobile de prevederi inadecvate referitoare la siguranta,…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat miercuri, pentru B1 TV, ca actualul șef de stat, Klaus Iohannis, va sfarși in ridicol daca și-a anunțat candidatura pentru funcția de secretar general al NATO fara sa aiba un soi de garanție din partea SUA, Marii Britanii sau chiar a Olandei, țara contracandidatului…