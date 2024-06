Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea palestiniana Hamas a transmis ca impartașește „durerea și tristețea” poporului iranian dupa moartea președintelui Ebrahim Raisi și a altor oficiali, exprimandu-și „solidaritatea deplina” cu Iranul, relateaza Al Jazeera și Sky News.Presa de stat de la Teheran a relatat luni dimineața ca nicio…

- Statele Unite au doborat miercuri patru drone in zonele din Yemen aflate sub controlul rebelilor houthi, a anuntat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), scrie AFP, citat de AGERPRES.

- Turnul televiziunii din Harkov, al doilea cel mai important oras ucrainean, a fost distrus, intr-un atac rusesc. Mai fusese atacat in 2022, dar atunci a ramas ”in picioare”. Acum insa turnul de 240 de metri s-a surpat de la jumatate, lovit de rachete.STIRIPESURSE.

- Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, a apreciat sambata, pe X , in contextul conflictelor, ca „diplomația pare a-și epuiza rapid resursele, in timp ce toate cancelariile și analiștii militari occidentali se pregatesc pentru ce este mai rau”, iar in anul 2024 „unele alegeri vor fi ura și ideologie in stare…

- Comandourile Garzii Revoluționara iraniene au coborat in ​​rappel dintr-un elicopter pe o nava-container, in apropiere de stramtoarea Ormuz, și au confiscat-o, transmit Associated Press, și publcația israeliana Yediot Ahronoth. Unitați de comando paramilitare iraniene au efectuat atacul asupra navei…

- Armata americana a anuntat luni ca a distrus sisteme de aparare aeriana si de drone ale rebelilor houthi din Yemen aliati cu Iranul in zona Marii Rosii, fara a provoca pagube traficului comercial si navelor SUA sau ale coalitiei, relateaza Reuters, arata Agerpres.

- Avioane de vanatoare americane de pe portavionul USS Dwight D. Eisenhower au lovit, vineri seara, trei depozite subterane din zonele controlate de rebelii houthi in Yemen, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM).La 22 martie, fortele Comandamentului Central al Statelor…

- Statele Unite au executat lovituri impotriva unor drone, sisteme de rachete antinava si containere de depozitare a armelor apartinand rebelilor houthi in Yemen, a transmis Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM)