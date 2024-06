Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, cresterea salariului minim brut de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar de la 1 iulie, majorarea neta fiind de 284 de lei.Ministerul Muncii a explicat, joi, dupa aprobarea majorarii salariului minim, ca vor beneficia de aceasta masura 1.871.266 de salariati.

- La scurt timp dupa integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, in 2007, a inceput un puternic exod al forței de munca spre vestul continentului. Milioane de oameni instruiți, experimentați in diverse domenii, au plecat in state precum Spania, Italia, Germania și Franța, motivați de venituri mai bune.…

- Sunt date ingrijoratoare! Mai bine de jumatate dintre romani incearca sa ia masuri pentru a reduce nivelul de stres la locul de munca, pentru a evita astfel afectarea sanatații mentale sau fizice. De altfel, 65% dintre lucratorii de la noi din țara spun ca au colegi afectați de sindromul burnout. Principalele…

Potrivit unui studiu realizat recent, doar o treime dintre romani se simt fericiți și impliniți la locul de munca.

- Doar o treime dintre romani (34%) sunt fericiti la locul de munca, acestia mentionand ca desfasoara activitati care ii implinesc personal si contribuie la o stare generala de bine, arata rezultatele unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. Anumite grupuri demografice experimenteaza o mai mare…

- Asigurații romani platesc 42 de miliarde de lei in fiecare an pentru contribuții la sanatate, dublu fața de acum 5 ani, cand suma se ridica la aproximativ 27 de miliarde de lei. Banii reprezinta cam 77% din bugetul total al CNAS. Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații, a declarat, pentru B1 TV…

- Aproximativ 1,8 milioane de pensionari din Romania nu vor beneficia de nicio majorare a pensiei in urma ajustarilor efectuate conform noii formule prevazute in legea pensiilor. Cu alte cuvinte, in septembrie 2024, aproape doua milioane de romani vor observa ca pensiile lor raman neschimbate. Aceasta…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a spus, in exclusivitate la Antena 3 CNN, care sunt categoriile de romani care nu vor primi majorari din septembrie. Totodata, oficialul de la Munca a precizat ce pensii cresc, ce pensii nu cresc și cand vor primi romanii deciziile de recalculare. "Deciziile…