- Catalin Chirila va lua startul in trei probe (canoe simplu - C1), in perioada 12-16 iunie, cu prilejul Campionatelor Europene de kaiac-canoe si SUP (Stand Up Paddle) care au loc la Szeged. La competiția din Ungaria vor fi prezenți și Oleg Nuța și Ilie Sprincean (canoe dublu - C2).

- Canotorii Mihai Chihaia și Oleg Tarnovschi au ocupat locul III, pe distanța 500 metri, la prima etapa a Cupei Mondiale de la Szeged, Ungaria. Dubloul de la Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Naționale a oprit cronometru cu timpul de 1:40.05. Competiția din Ungaria a fost și una de calificare pentru…

- Cu trei luni inaintea inceperii Jocurilor Olimpice de la Paris, Romania iși pune toate speranțele in canotaj, disciplina care in acest weekend a cucerit nu mai puțin de opt medalii la Campionatele Europene de la Szeged, clasandu-se pe locul doi la general in competiția desfașurata in Ungaria. In acest…

- Delegația Romaniei prezenta la Campionatul European de Canotaj s-a intors azi in țara, dupa competiția de la Szeged (Ungaria). Canotorii, staff-ul și președintele Federației, Elisabeta Lipa, au fost primiți in salonul oficial al aeroportului Otopeni. Ei s-au intors din Ungaria cu 8 medalii: patru de…

- Romania a cucerit in premiera o medalie de aur in proba masculina de dublu vasle la Campionatele Europene de canotaj, duminica, la Szeged (Ungaria), prin Andrei-Sebastian Cornea si Marian Enache, potrivit World Rowing.

- Romania a cucerit medaliile de aur in proba feminina de dublu vasle, categorie usoara, prin Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged (Ungaria).Romancele au fost cronometrate in 07 min 29 sec 63/100, fiind urmate de grecoaicele Dimitra Eleni Kontou…

- Catalin Chirila, Oleg Nuta si Ilie Sprincean, calificati pentru JO 2024, au obtinut victorii zilele acestea la Cupa Romaniei de kaiac-canoe pentru seniori de la Bascov,... The post JOCURILE OLIMPICE 2024 Cupa Romaniei de kaiac-canoe: Suntem in grafic cu pregatirea pentru Paris first appeared on Informatia…

