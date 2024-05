Stiri pe aceeasi tema

- Planeta noastra – devenita mai calda, mai poluata si mai neospitaliera – s-a schimbat sub efectele activitatii umane si, in acest mediu nou, bolile infectioase prolifereaza, scrie Agerpres preluand AFP. Studii recente au dezvaluit consecinte complexe ale schimbarilor climatice provocate de om, cu raspandirea…

- Schimbarile climatice se resimt din ce in ce mai mult in Moldova. Din acest motiv, fermierii recunosc ca trebuie sa investeasca in sisteme de irigare. Experții internaționali recomanda practici agricole noi și masuri de gestionare a fenomenului. Despre acest subiect s-a discutat la o conferința interregionala,…

- Schimbarile climatice reprezinta explicatia „cea mai probabila" pentru ploile puternice care s-au abatut saptamana trecuta asupra Emiratelor Arabe Unite si a Omanului, arata cercetatorii din reteaua World Weather Attribution (WWA) intr-un studiu publicat, joi, informeaza AFP, citata de Agerpres.Studiul…

- Leonardo Badea (BNR): Politici regionale și globale in domeniul schimbarilor climatice. Provocari și oportunitați pentru Romania O contribuție importanta la calitatea vieții pentru noi, dar mai ales pentru generațiile care urmeaza o are modul in care vom reuși sa protejam mediul prin dezvoltarea unor…

- Un nou studiu publicat in revista Nature și dedicat schimbarilor climatice provocate arata ca topirea gheții polare și fenomenele din miezul lichid al planetei noastre au afectat semnificativ rotația Pamantului.

- Trebuie sa se schimbe agricultura. Dietele trebuie sa evolueze. Sudul Europei este in pericol. Și dezastrul se apropie, daca liderii UE nu acționeaza dupa alegerile din iunie. Primul raport al UE despre schimbarile climatice sugereaza teme grele pentru Europa. Oamenii de știința ne indeamna: acționați…