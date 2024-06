Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de peste 20 de ani, romanii pot zbura din nou direct din București spre Statele Unite ale Americii. Primul zbor direct catre SUA a decolat vineri, 7 mai 2024, de pe Aeroportul Henri Coanda și a aterizat la New York JFK.

- Imagini video tulburatoare arata momentul in care tatal disperat sare in apele Pacificului, dupa ce fiica lui a fost spulberata de val masiv, pe un dig din North Wollongong, suburbie a orașului Wollongong, provincia australiana New South Wales, relateaza New York Post, care preia postul local 7News.…

- O scena inedita a fost surprinsa recent in Curtea de Argeș, cand un elicopter a decis sa faca o oprire neașteptata la o benzinarie Rompetrol pentru a-și alimenta rezervorul. Trecatorii au fost uimiți sa vada aeronava aterizand și parcand langa pompa, intr-un gest ce a devenit rapid viral pe rețelele…

- Un șofer de 19 ani din Oradea a scapat ca prin minune dintr-un accident rutier in care mașina lui a fost taiata in doua. Tanarul, care nu consumase alcool și nici substanțe interzise, a pierdut controlul asupra direcției și, dupa ce a lovit bordura unui trotuar, a intrat cu mașina intr-un stalp de iluminat…

- Florin Tanasescu Firește ca nu știm cand va veni Apocalipsa peste noi, dar despre Apocalipsa doi avem știința. Iar daca va gandiți ca va fi vai și-amar de pacatoși, ca vor veni balauri care vor scuipa flacari pe nari și caini zburatori, amarnic va-nșelați! Apocalipsa cu numarașul doi ne va ocoli pe…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (230) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: „Romania literara” nr. 10 din 8 martie 2024. La rubrica sa „intoarcerea la carti”, Mihai Zamfir publica eseul „ora astrala”. Este interesanta definitia pe care Mihai Zamfir o da „orei…

- A sosit momentul mult așteptat pentru toți pasionații sporturilor de iarna. Dupa o amanare, cauzata de lipsa zapezii, organizatorii competiției Oslea Hike & Ride Challenge, au anunțat faptul ca aceasta va avea loc sambata, 16 martie. „Acum ca știm sigur ca ne (re)vedem, e momentul sa va…