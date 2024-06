Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a anuntat marti ca a inceput in apropiere de Ucraina exercitii militare privind utilizarea armelor nucleare tactice, exercitii ordonate la inceputul lunii mai de presedintele Vladimir Putin, dand asigurari ca este vorba despre un raspuns la "amenintarile" occidentale.

- Economia ucraineana a crescut cu 5,3% anul trecut, pe masura ce Kievul a redobandit controlul asupra coridorului de export din Marea Neagra si a strans o recolta agricola consistenta, in pofida continuarii atacurilor rusesti cu rachete si drone, transmite Bloomberg. Conform datelor preliminare publicate…

- Sudul Ucrainei a fost atacat cu o racheta și drone, in noaptea de duminica spre luni, de forțele ruse. Au fost lovite instalații energetice și o zona rezidențiala din regiunile Odesa și Mikolaiv, iar cel puțin 11 persoane au fost ranite.08:2325-03-2024Atac asupra regiunilor Odesa și MikolaivForțele…

- Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi.…

- Razboi in Ucraina, ziua 748. Deputati ai partidului pro-Kremlin, Rusia Unita, au prezentat in Duma de Stat, un proiect de lege care declara ilegala predarea catre Republica Sovietica Socialista Ucraineana (RSS Ucraineana) a Crimeii in 1954.

- Forțele ruse au bombardat in noaptea de luni spre marți o zona rezidențiala din orașul Kupiansk, regiunea Harkov, cu o bomba aeriana ghidata. In urma atacului, un bloc de cinci etaje a fost cuprins de flacari și distrus complet, a anunțat Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei. Incendiul a fost intre…

- Rusia prezinta o lege care declara ilegala predarea catre Ucraina a Peninsului Crimea in timpul URSS.Deputati ai partidului pro-Kremlin Rusia Unita au prezentat luni in Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului federal, un proiect de lege care declara ilegala predarea catre Republica Sovietica…

- Forțele ruse au lansat in noaptea de duminica spre luni un atac masiv cu drone asupra orașului Odesa, a informat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei. Atacul a fost lansat in valuri și a provocat daune infrastrucții civile, iar mai multe case au fost avariate. Potrivit armatei ucrainene, apararea…