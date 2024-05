Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Piatra-Neamt, ca Guvernul va incerca in sedinta de saptamana viitoare sa reglementeze situatia muzeografilor. „Saptamana viitoare vom incerca sa reglam situatia in sedinta de guvern. (…) Incerc sa gasesc un echilibru si sa nu mai cream frustrari in…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 17 mai, ca este dispus sa mearga voluntar sambata, 18 mai, la Muzeul Antipa, de „Noaptea muzeelor”, dupa ce sindicaliștii din muzee i-au oferit un contract de voluntariat de patru ore pe zi, asta deoarece muzeografii din țara au anunțat ca vor boicota evenimentul…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o intrevedere miercuri, cu Kathleen Kavalec, ambasadorul Statelor Unite in Romania. Cei doi oficiali au discutat, la Palatul Victoria, despre stimularea creșterii economice in Romania, conform anunțului postat pe rețeaua X, de Guvernul Romaniei, potrivit gandul.ro. „Discuție…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, aflat in vizita oficiala in Romania. Premierul Marcel Ciolacu a primit vizita in Romania a directorului general al Agenției Internaționale…

- Marcel Ciolacu a spus ca Guvernul susține proiectul pentru imbunatațirea metodelor de evaluare imagistica a pacienților oncologici, aflat in derulare la Spitalul Universitar de Urgența din București. Premierul a primit vizita directorului general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA),…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, sambata, in cadrul vizitei cancelarului Germaniei, Olaf Scholz, in Romania, ca tara noastra mizeaza in continuare pe sustinerea Germaniei pentru aderarea completa la Schengen si dezvoltarea economiei. Prim ministrul Marcel Ciolacu a avut o intrevedere, la Palatul Victoria,…

- Cancelarul german vine in Romania. Olaf Scholz are programata pentru sambata o vizita in Romania, potrivit agendei publicate pe site-ul guvernului german. Cancelarul german va fi primit la Bucuresti de premierul Marcel Ciolacu pentru discutii, mentioneaza Cancelaria germana. „Discutiile se vor axa,…

- Bucureștiul a devenit, in aceste zile, un punct important pe agenda unor politicieni europeni importanți, care au avut intrevederi atat cu președintele Klaus Iohannis, cat și cu premierul Marcel Ciolacu. Daca miercuri premierul Marcel Ciolacu s-a vazut cu omologul maghiar Viktor Orban, sambata, urmeaza…