- In ultima etapa din Ligue 1, mijlocașul malian Mohamed Camara (24 de ani) a acoperit cu banda adeziva sigla campaniei pentru lupta impotriva homofobiei # Fotbalistul lui AS Monaco s-a ales cu o suspendare de 4 etape, dupa ce și-a menținut poziția și la audierile de la Comisia de Disciplina. AS Monaco…

- AS Monaco si-a consolidat locul secund in clasamentul Ligue 1, sinonim cu calificarea in Liga Campionilor, dupa victoria categorica, cu scorul de 4-1, pe propriul teren, in fata "lanternei rosii" Clermont, care se apropie de retrogradarea in Ligue 2, la fel ca Lorient, sambata in etapa a 32-a, informeaza…

- Portarul Hossein Hosseini, internațional iranian, a fost suspendat timp de un meci de catre Federatia Iraniana de Fotbal pentru ca a luat in brate o suporterita in timpul unui meci din campionat. Potrivit presei sportive locale, suspendarea vine in contextul in care legea interzice unui barbat sa atinga…

- Yusuf Yazici (27 de ani), mijlocasul ofensiv al echipei Lille (locul 4 in Ligue 1), a fost victima unei tentative de jaf luni, relateaza cotidianul local La Voix du Nord. Hotii au incercat patrunderea in locuinta sa cu ajutorul unui ciocan. Jucatorul turc, care a fost victima hotilor pentru a treia…

- Ladislau Boloni, 71 de ani, cel mai in varsta antrenor din Ligue 1, s-a enervat dupa Metz - Monaco 2-5 și i-a cerut unui reporter care vorbea la telefon sa paraseasca sala conferinței de presa. A suferit 16 infrangeri in acest campionat.

- Dupa șapte luni și jumatate, Ladislau Boloni incaseaza iar cinci goluri, acum acasa cu Monaco (2-5), dupa ce Metz era condusa cu 0-3 dupa 16 minute. Cotidianul L'Equipe a remarcat de la pauza ca gazdele au fost umilite. Reacția a venit mult prea tarziu, Metz ramane pe penultimul loc in Ligue 1. Cand…

- ITIA l-a acuzat pe Madaras de incalcari ale TACP dupa o serie de cazuri in care tenismanul a refuzat sa prezinte pentru examinare telefonul mobil la cererea anchetatorilor ITIA.In loc sa prezinte mobilul anchetatorilor, Dragos Madaras l-a predat fratelui sau Patrick, care a primit o acreditare la un…