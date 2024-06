Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei se pregatește pentru meciurile de la turneul final al Campionatului European de fotbal, competiție gazduita de Germania in perioada 14 iunie – 14 iulie. „Tricolorii” fac parte din grupa E la Euro 2024, alaturi de Belgia, Ucraina și Slovacia. Ucrainenii s-au calificat in…

- Jamie Carragher (46 de ani), fost internațional englez, a prezis cine va ieși din grupe la EURO 2024, apoi cine va cuceri competiția! Legenda lui Liverpool o vede pe Romania clasandu-se pe locul 2 in grupa ei. Calificata la un turneu final major dupa o pauza de 8 ani, Romania a fost repartizata in grupa…

- Fostul internațional Razvan Raț (42 de ani) a vorbit despre șansele naționalei Romaniei la Euro 2024. Fostul aparator este de parere ca selecționata lui Edi Iordanescu (45 de ani) are șanse minime de calificare in optimi, ținand cont de grupa din care face parte. Romania a fost repartizata in grupa…

- “Pasele intre prieteni merg cel mai bine. Acum e timpul Romaniei sa inscrie! In iunie, si tricolorii si romanii vor face o figura frumoasa in Europa!”, a scirs Ciolacuu pe Facebok.Campionatul European de fotbal va avea loc in perioada 14 iunie – 14 iulie, in Germania. Romania va juca in grupa E, cu…

- Reprezentativa Romaniei face parte din grupa E la turneul final din Germania, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Programul Romaniei la EURO 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00: Slovacia…

- Capitanul reprezentativei Ucrainei, Oleksandr Zincenko, a declarat, marti seara, ca este foarte mandru pentru echipa sa, care a reusit calificarea la Euro-2024, dupa victoria, scor 2-1 cu Islanda, din play-off, relateaza Reuters, potrivit news.ro Calificarea Ucrainei la turneul final Euro 2024 a…