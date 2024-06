Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Erika Isac, cunoscuta pentru piesele cu mesaj feminist, a primit sambata amenințari cu moartea inaintea unui concert la Medgidia. Primaria Municipiului Medgidia a organizat, de 1 iunie, un eveniment dedicat atat copiilor cat și adolescenților. La evenimentul programat sa inceapa la ora 16.00…

- Un barbat de 23 de ani și-a rapit concubina in plina strada, nemulțumit ca aceasta refuzase sa reia relația cu el. Nici strigatele femeii și ale surorii sale și nici rugaminților trecatorilor nu l-au induplecat pe agresor

- Dupa lansarea piesei „Macarena”, Erika Isac, in varsta de 24 de ani, a imparțit internetul in doua din cauza limbajului dur folosit pentru descrierea abuzurilor impotriva femeilor. Artista care a aruncat YouTube-ul romanesc in aer este acum de nerecunoscut! Erika Isac s-a ras in cap și a facut un anunț…

- O cunoscuta prezentatoare TV din Romania traiește in teroare! Este amenințata cu moartea de fostul iubitCristina Cioran a facut dezvaluiri șocante. Fosta prezentatoare TV spune ca traiește in teroare de cand s-a desparțit de tatal fetiței ei. Chiar daca a cerut recent un ordin de protecție impotriva…

- Erika Isac, artista care a aruncat internetul in aer cu piesa Macarena, va concerta la inaugurarea Turda Arena, sambata 13 aprilie, de la ora 18.00. Citește și: Andra, Vescan, Erika Isac, Mario Fresh și Subcarpați vin la inaugurarea Turda Arena! (VIDEO) ”Erika Isac, autoarea piesei care a aruncat internetul…

- Ce a facut un barbat din Alba dupa ce a aflat ca fiica sa a fost batuta și amenințata cu moartea de catre iubit Un barbat din Alba a alertat autoritațile dupa ce a aflat ca fiica sa a fost batuta și amenințata cu moartea, de catre iubit. S-a intamplat in localitatea Șard din Alba, in data de 28 martie…

- La data de 16 martie 2024, polițiștii Postului de Poliție Mogoș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 45 de ani, din comuna Mogoș, județul Alba, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție și amenințare.…

- Am așteptat sute de ani pentru legea anti-viol/ Ca daca nu sufera fiica ta, trecem pe protocol Dupa succesul piesei ,,Macarena”, Erika Isac revine cu o noua piesa cu mesaj puternic – ,,Femei in Parlament”, de data aceasta vorbind despre nevoia de a avea mai multe femei la putere, despre cum abuzurile…