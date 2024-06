Sex, droguri și charleston în Bucureștiul de acum un secol. Sinuciderea lui Baby Magâlea, scandalul „papagalului alb” Dupa Primul Razboi Mondial, lumea se schimba din temelii, pe toate planurile, cu bune și rele. Consumul de stupefiante a explodat, iar in 1924 se vorbea deja despre flagelul cocainei și heroinei in Statele Unite, pentru ca in scurt timp sa ajunga și in Europa. Din pacate, Romania era printre fruntașe. "In nici o țara din Europa -poate cu excepția Germaniei și Ungariei- nu se introduc cantitați atat de mari de stupefiante ca la noi. Constatarea e veche: toate autoritațile cunosc prea bine mijloacele de cari se servesc traficantii de stupefiante, si totusi pana astazi nu s’a luat nici o masura serioasa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tinerele voleibaliste de la CSM Constanta vor evolua, in aceasta saptamana, la Campulung Muscel, la turneul final de volei sperante U15 si au ca obiectiv lupta pentru podium si castigarea unei medalii. Evolutiile de pana acum ale fetelor antrenate de Vanesa Desliu si Bianca Ioana Cojocaru ne dau sperante…

- Este vorba de patru din cele șase avioane Eurofighter Typhoon staționate in Romania, la baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.Acestea au fost puse in alerta și au plecat, inca de vineri, spre Orientul Mijlociu, informeaza surse militare. Oamenii lui Biden, mesaj TRANȘANT pentru…

- Este vorba de patru din cele șase avioane Eurofighter Typhoon staționate in Romania, la baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.Acestea au fost puse in alerta și au plecat, inca de vineri, spre Orientul Mijlociu, informeaza surse militare. Oamenii lui Biden, mesaj TRANȘANT pentru…

- Intre 25 martie si 30 aprilie, timp de 5 saptamani, Caravana Shakespeare prezinta, in premiera, in 30 de orase din Romania "Operele complete ale lui Shakespeare" in 45 de minute, un spectacol in aer liber. In data de 16 aprilie 2024, Caravana Shakespeare ajunge si la Constanta, in Piata Ovidiu, din…

- Șase drone au intrat in șase luni pe teritoriul romanesc, ultima fiind una marina, intacta și gasita in Marea Neagra, la 20 de mile marine est de Tuzla (Constanța), ceea ce a creat o alerta generala in randul Serviciilor Secrete.

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a pierdut meciul disputat sambata seara, in Polivalenta, scor 1-3 (22-25, 21-25, 25-19, 21-25) cu SCM Zalau și astfel iși ingreuneaza situația in seria 5-8 a Diviziei A1. Acum, pentru a mai avea șanse la locul al 5-lea, care este și noul obiectiv al formației alb-albastre,…

- Asociația Banca Regionala Pentru Alimente anunța deschiderea unui apel catre tinerii din Turda pentru a se alatura echipei de voluntari in cadrul programelor educaționale de combatere a risipei alimentare. Cu o dorința puternica de a educa și de a face o schimbare pozitiva in comunitate, Asociația cauta…