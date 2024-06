Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o era in care informația circula rapid și opinia publica se formeaza adesea pe baza unor jumatați de adevar, cazul deputatului Dumitru Foșca ar trebui sa ne puna pe ganduri. Un scandal mediatic alimentat de presa, care a exploatat in mod exagerat și uneori tendențios detalii incomplete, a transformat…

- Adda a trecut prin momente de coșmar de cand a fost diagnosticata cu boala Lyme și de atunci, este mult mai atenta la insecte. Temperaturile au crescut și automat a inceput și sezonul capușelor, dar și problemele, asta pentru ca incalzirea vremii a permis apariția lor mai devreme decat in mod normal.

- Asociația Magistraților din Romania (AMR) trage un semnal de alarma dupa decesul judecatorului Aurelian-Marian Murgoci-Luca la doar 38 de ani. Magistratul de la Curtea de Apel București, vicepreședinte al AMR, era suprasolicitat și compleșit de dosare, o situație cu care se confrunta majoritatea judecatorilor…

- Spoofingul este o forma de inșelaciune, in care atacatorii se folosesc de tehnologia Voice over IP (VoIP) pentru a-și ,,masca” numarul real de telefon, facandu-l sa apara ca și cum ar fi un numar legitim sau asociat cu o instituție cunoscuta. In Romania, a existat o campanie de tentative de frauda,…

- Medicii din intreaga lume trag un semnal de alarma cu privire la o epidemie in creștere a tinerilor diagnosticați cu cancere asociate mai frecvent cu persoanele in varsta. The post SEMNAL DE ALARMA Specialiștii trag un semnal de alarma cu privire la o creștere a tinerilor diagnosticați cu cancere first…

- A trecut o saptamana de cand TAS a micșorat pedeapsa Simonei Halep de la patru ani la 9 ani, iar marii specialiști ai lumii nu reușesc nici acum sa ințeleaga cum doua instanțe au dat verdicte atat de diferite. Subiectul a fost discutat pe larg, zilele trecute, in studioul BBC, acolo unde sportiva…

- Inspectoratul pentru Protecția Mediului trage un semnal de alarma privind dispariția unor specii de plante de primavara, printre care ghioceii, brandușele, lalelele pestrițe și alte flori delicate. Potrivit instituției, in fiecare an, numarul acestora scade dramatic, punand in pericol echilibrul fragil…

- Pompierii clujeni trag un semnal de alarma cu privire la pericolul reprezentat de incendiile de vegetație. Doar pe parcursul zilei de sambata, ISU Cluj a avut 16 intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație uscata.