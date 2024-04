ANALIZĂ: Magazinele online din România pierd aproximativ 30% din vânzări, în lipsa automatizării proceselor operaţionale ”Magazinele online din Romania pierd aproximativ 30% din vanzari, in lipsa automatizarii proceselor operationale, potrivit unei analize a TARA Interactive, companie romaneasca de dezvoltare de software. Mai mult, doar aproximativ 5% dintre magazinele online romanesti apeleaza la automatizari de procese, dar asta doar in caz de forta majora”, potrivit analizei TARA Interactive. Procentul este insa in crestere in ultimii doi ani, in contextul in care managerii shop-urilor online autohtone, predominant focalizate pe automatizari in vanzari si marketing, incep sa recunoasca importanta extinderii automatizarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

