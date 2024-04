Arma confiscata de la o femeie din Constanta. Ce au constatat politistii

Ploua la Constanta! Cum va fi vremea in urmatoarele zile la malul marii (GALERIE FOTO+VIDEO)

Ploua in aceasta seara la Constanta. Cerul va fi inorat si zilele urmatoare la malul marii. Potrivit ANM, in Dobrogea in intervalul 30 aprilie ora 9.00 1 mai 2024 vremea va fi relativ normala termic.Cerul va fi temporar… [citeste mai departe]