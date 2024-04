Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a deschis votul anticipat in zonele ocupate din Ucraina pentru alegerile prezidențiale din Rusia, transmite Sky News. Cetațenii ruși, in schimb, vor vota intre 15 și 17 martie in cadrul alegerilor despre care se preconizeaza ca ii vor acorda lui Vladimir Putin un nou mandat de șase ani. Secțiile…

- Mici echipe ale armatei ucrainene au luat parte la ostilitațile din Sudan, ajutandu-l pe liderul țarii sa evite forțele rebele susținute de Grupul Wagner, a informat Wall Street Journal pe 6 martie, citand oficiali militari ucraineni și sudanezi nenumiți. Rusia menține o prezența puternica in țari…

- Ucrainenii se tot retrag - Forțele ucrainene s-au retras din satul Lastocikin, de pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni Dmitro Likovoi, purtatorul de cuvant al Grupului Strategic Operațional Tavriia. Armata ucraineana a declarat ca retragerea de aici ii va permite sa stavileasca mai bine inaintarea…

- Rusia a declarat ca a preluat controlul deplin asupra orașului Avdiivka din estul Ucrainei, cel mai mare caștig de la capturarea Bahmut in mai anul trecut, dupa o retragere a trupelor ucrainene. Forțele ucrainene s-au retras din orașul din regiunea industriala Donbas pentru a evita incercuirea, a declarat…

- UPDATE 7:00Intr-o postare pe Facebook, sambata, Sirski a afirmat ca a actionat pentru „a apara viata si sanatatea militarilor”, pentru a stabiliza situatia si a muta trupele catre linii de aparare mai favorabile.„Soldatii nostri si-au indeplinit cu demnitate datoria militara, au facut tot posibilul…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Ucraina iși intarește trupele care lupta in Avdiivka din regiunea Donețk, iar unele unitați ale Brigazii 110 Mecanizate Separate au fost retrase din oraș pentru rotație pentru prima data in aproape doi ani, a declarat purtatorul de cuvant al brigazii, Ivan Siekach, pe 13 februarie. Avdiivka, situata…

- Trupele ucrainene au trecut de la o poziție ofensiva la una defensiva și urmaresc sa epuizeze forțele ruse care avanseaza, a declarat noul comandant-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirskii, intr-un interviu acordat postului german ZDF, publicat marți, 13 februarie, potrivit The Kyiv Independent.Conform…