Trei aeronave F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Regale Olandeze, care vor fi puse la dispozitia Centrului european de instruire F-16, au aterizat miercuri, la Baza 86 Aeriana „Locotenent aviator Gheorghe Mociornita" de la Borcea, anunta MApN. Centrul european de instruire F-16 reprezinta un hub international pentru instruirea pilotilor de aeronave F-16 si va facilita […]