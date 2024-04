Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de reabilitare a cladirii Liceului cu Program Sportiv din Iași va intra in licitație luna viitoare. Pana in prezent s-au desfașurat trei astfel de proceduri, insa nu s-a prezentat nici un ofertant. Primarul Mihai Chirica a explicat ca lucrarile au fost subevaluate dar, in prezent, proiectul…

- Un obiectiv de investiție esențial pentru dezvoltarea comunei Tritenii de Jos este eficientizarea energetica a cladirii Dispensar Uman, Comuna Tritenii de Jos. Acolo unde de ieri vom avea și un cabinet stomatologic la cele mai inalte standarde pe langa activitatea medicului de familie. S-a semnat ordinul…

- Școala generala nr. 1 din Timișoara, situata in Fabric, va fi transformata in școala verde inteligenta. Atingerea acestui deziderat va mai dura, deocamdata primaria a anunțat ca va lansa licitația pentru gasirea unei firme care sa se ocupe de proiectare și execuție. Investiția este finanțata din fonduri…

- Linia feroviara dintre Caransebeș și Craiova va beneficia de 20 de miliarde de lei in vederea reabilitarii. Proiectul era blocat, fiind necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici. De asemenea, a fost emisa autorizația de construire pentru alte doua tronsoane de cale ferata, aflate intre Ronaț…

- Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș a facut demersuri pentru obținerea finanțarii necesare pentru reabilitare a doua cladiri din cadrul inspectoratului. Soluția de finanțare este asigurata prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne…

- Primaria Negru Voda, judetul Constanta a lansat un anunt de participare la licitatie privind proiectarea, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii Renovare energetica moderata a cladirii Primariei Orasului Negru Voda, Judet Constanta,finantat in cadrul Programului National…

- Proiectul de reabilitare a Garii de Nord din Timișoara a ajuns la 67% din total, dupa ce lucrarile au fost reluate pe datta de 4 martie. In prezent se executa termoizolarea cladirilor, cu vata bazaltica, iar pe fațadele dintre peroane se aplica Alucubond, metoda propusa inițial și pentru fațada dinspre…

- Lucrarile de construire demarate in cursul zilei de 8 ianuarie a.c. pentru proiectul “Renovare integrata – consolidare seismica si renovare energetica moderata a cladirii in care isi desfașoara activitatea Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava” decurg conform programului asumat, fiind atins…