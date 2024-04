Avertizări meteo: Averse în sud-est, vânt puternic în sud-vest Meteorologii avertizeaza ca, marti dimineata, in Dobrogea vor fi vant puternic si averse. Intensificari ale vantului vor fi si in sud-vestul tarii, in judetul Caras-Severin. Specialistii au emis avertizari cod galben, noteaza Mediafax . Averse puternice vor fi in Constanta. Potrivit avertizarii cod galben, vor fi averse, iar prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 20…25 l/mp. In zona avertizata in ultimele 18 ore s-au strans deja 40 – 50 l/mp, spun specialistii. Sunt vizate localitatile Negru Voda, 23 August, Limanu, Chirnogeni, Albesti, Amzacea, Pecineaga, Comana si Mangalia, toate din judetul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Valabil de la: 30-04-2024 ora 7:20 pana la: 30-04-2024 ora 12:00In zona: Județul Caras-Severin: Moldova Noua, Oravița, Anina, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Racașdia, Gradinari, Sasca Montana, Lapușnicu Mare, Bania, Dalboșeț, Coronini, Eftimie Murgu, Ticvaniu Mare, Ciclova Romana, Garnic,…

- Meteorologii avertizeaza ca marți dimineața in Dobrogea vor fi vant puternic și averse. Intensificari ale vantului vor fi și in sud-vestul țarii, in județul Caraș-Severin. Specialiștii au emis avertizari cod galben. Averse puternice vor fi in Constanța. Potrivit avertizarii cod galben, vor fi averse,…

- Conform ANM, vor fi intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 55... 60 km/h.Sunt vizate:zona de litoral a judetului Tulcea , respectiv zona localitatilor: Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti, Sfantu Gheorghe; precum ai Delta Dunarii, respectiv zona localitatilor: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zona de litoral a judetului Constanta (in localitatile: Constanta, Navodari, Ovidiu, Mihail Kogalniceanu, Eforie, Cumpana, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Limanu, Albesti, Pecineaga, Istria, Sacele, Costinesti…

