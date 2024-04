Stiri pe aceeasi tema

- Alianta PSD-PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, lista comuna de candidati pentru alegerile europarlamentare. ”Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania”, a afirmat liderul…

- Liderii PSD și PNL au finalizat lista candidaților pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 9 iunie. Lista finala va fi depusa, vineri, de la ora 10.00, la Biroul Electoral Central. Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a validat lista comuna cu Partidul Social…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu (USR) a declarat ca a luat semnaturi de la Rares Hopinca si Catalin Cirstoiu pe lista USR pentru alegerile locale, iar in schimbul a doua semnaturi PSD-PNL, a dat si el o semnatura a USR, precizand ca este un echilibru corect, scrie News.ro. Primarul Sectorului 2 a…

- Nu doar in coaliția de guvernare sunt discuții aprinse, in unele județe, pe candidații comuni aleși, ci și in opoziție, in coaliția Dreapta Unita – USR, PMP și Forța Dreptei. Numai ca opoziția se cearta pe candidaturile de la Vaslui, unul dintre cele mai sarace județe ale țarii. Pentru funcția de primar…

- Lista comuna PSD-PNL la europarlamentare a fost validata in ambele partide. Conducerile PSD și PNL s-au intalnit joi, in ședințe separate, pentru a o vota. Printre numele care vor candida la alegeri se afla Mihai Tudose, Gabriela Firea, Adina Valean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Maria Grapini.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a validat, marți, Alianța Dreapta Unita USR – PMP – Forța Dreptei, care fusese respinsa de Biroul Electoral Central. Decizia este definitiva, ceea ce inseamna ca Alianța Dreapta Unita poate participa la alegerile europarlamentare și locale. „Admite contestatia…

- Inalta Curte de Casație și Justiție i-a desemnat vineri, prin tragere la sorti, pe cei sapte judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare si locale din luna iunie. Conform rezultatelor tragerii la sorti, cei sapte judecatori sunt: Gheorghe Liviu Zidaru…

- Biroul Politic National al PNL a votat, miercuri, un acord privind organizarea a doua zile de vot pentru cetatenii romani din diaspora. Conducerea PNL a votat in unanimitate pentru doua zile de vot pentru cetatenii romani din diaspora, la alegerile europarlamentare. In ce privește comasarea alegerilor…