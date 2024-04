Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Craciunelu de Jos, locul 3 la Cupa Satelor, faza regionala Craciunelu de Jos, campioana din Alba s-a clasat pe locul al 3-lea la faza regionala a Cupei Satelor, un rezultat de apreciat obținut in Sibiu de formația pregatita de Adrian Cimpean, in condițiile unui lot mai mic ca varsta (doar 3 micuți…

- Continuitate la nivel inalt: Craciunelu de Jos a caștigat Cupa Satelor 2024, etapa județeana | Antrenorul Iosif Luca, trofeul de excelența la 90 de ani! Continuitate la nivel inalt: Craciunelu de Jos a caștigat Cupa Satelor 2024, etapa județeana | Antrenorul Iosif Luca, trofeul de excelența la 90 de…

- Daca te intrebi ”De ce sa votez?” atunci te așteptam sa participi și sa ne intrebi sau sa ne chemi sa iți raspundem la intrebare. Cu acest mesaj, Europe Direct Regiunea Centru susținut de struc-tura gazda, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru și de Comisia Europeana, in colaborare cu autoritațile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente! Vezi in randurile de mai jos unde va ninge și unde se va depune strat consistent de zapada. Dupa cateva zile in care temperaturile au fost unele primavaratice, iar soarele a stralucit pe cer in mai toate…

- ADR Centru anunta peste 44 milioane de euro din fonduri europene pentru descongestionarea traficului in cele șase reședințe de județ din Regiunea Centru. Peste 44 milioane de euro din fonduri europene , pot fi solicitate de cele șase reședințe de județ din Regiunea Centru, respectiv Alba, Brașov, Covasna,…