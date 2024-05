Stiri pe aceeasi tema

- Flavia Boghiu, viceprimarul din Brașov, a anunțat miercuri intr-un comunicat ca nu mai candideaza pentru un nou mandat, din cauza starii de sanatate. Viceprimarul a anunțat și ca dosarul DNA in care este urmarita penal a fost trimis in judecata de DNA. Flavia Boghiu, viceprimarul USR din Brașov, a anunțat…

- Un scandal de proporții a izbucnit in urma dezvaluirii Puterea.ro prin care sesizam faptul ca Lacul Amara, unul dintre cele mai prețioase ecosisteme din Romania, a fost implicat intr-un lanț de evenimente dubioase și tranzacții financiare opace. Potrivit informațiilor dezvaluite, Lacul Amara a cazut…

- Persoanele care nu au asigurare de sanatate vor beneficia de un pachet minimal de servicii medicale și de eliberara unor medicamente, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența. Pe langa acest pachet minimal de servicii medicale, aceste persoane vor mai beneficia de prescrierea și eliberarea medicamentelor…

- Baronul PNL de Prahova Iulian Dumitrescu a anunțat ca demisioneaza „din toate funcțiile din partid” dupa ce a fost acuzat de DNA ca a luat o mita de 3,2 milioane de euro, dar, in realitatea, nu a demisionat. Este in continuare președinte al PNL Prahova și va candida pentru un nou mandat de președinte…

- Orașele majoritar sarbe din nordul Kosovo se pregatesc sa organizeze duminica un referendum privind revocarea primarilor albanezi aleși in urma cu un an, cu o participare anunțata la doar 3%. Alegatorii vor fi solicitați sa se pronunțe in legatura cu demiterea primarilor din localitațile Leposavic,…

- Primarul PSD al Craiovei, Lia-Olguța Vasilescu, a regizat recent o mutare politica oarecum surprinzatoare, prin care iși indeparteaza din anturajul ei pe una dintre cele mai apropiate colaboratoare. Viceprimarul municipiului Craiova , Aurelia (Rela) Filip, a anunțat, ieri, printr-o postare pe Facebook,…

- Intr-o mișcare strategica, PSD Vaslui il propune pe Lucian Braniște pentru Primaria Vaslui. Actualul viceprimar a devenit alegerea PSD in cursa pentru funcția de primar. PSD Vaslui a transmis, cu acest prilej, un mesaj de unitate și deschidere: „Suntem deschiși și receptivi la dorințele și problemele…

- S-a incheiat acum protocolul de la cea de-a XXV-a Reuniune de lucru Romania – Ungaria de la Carei. Municipiul Carei a gazduit astazi cea de-a XXV-a reuniune a Grupului de lucru romano-ungar pentru conectarea autostrazilor, in cadrul careia a fost prezentat stadiul proiectelor de infrastructura la granița…