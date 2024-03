Învârtita electorală: La Vaslui, viceprimarul PNL candidează pentru… primar PSD Intr-o mișcare strategica, PSD Vaslui il propune pe Lucian Braniște pentru Primaria Vaslui. Actualul viceprimar a devenit alegerea PSD in cursa pentru funcția de primar. PSD Vaslui a transmis, cu acest prilej, un mesaj de unitate și deschidere: „Suntem deschiși și receptivi la dorințele și problemele expuse de dumneavoastra. Orice construcție politica care are drept scop și obiective specifice bunastarea vasluienilor și dezvoltarea municipiului Vaslui, reprezinta un semn de maturitate asumata și integrata la nivel de administrație publica locala.” Continuand, PSD Vaslui a subliniat: „Impreuna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

