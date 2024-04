Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care se afla luni in vizita oficiala la Bruxelles, a rostit un discurs in deschiderea Conferintei anuale privind bugetul Uniunii Europene, in care a pledat pentru un plan Marshall pentru tara sa si pentru Ucraina vecina, aratand ca ambele au de suferit de pe…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la summit-ul de la Bruxelles, au decis aseara sa avanseze cu un proiect ce vizeaza utilizarea profiturilor din activele inghetate ale Rusiei in Europa pentru a inarma Ucraina. Acest lucru ar trebui sa permita eliberarea unei sume de pana la 3 miliarde…

- Pe frontul ucrainean, situația tot mai grea din cauza blocarii ajutorului american pentru Ucraina genereaza riscuri suplimentare și pentru Republica Moldova. In toate luarile de cuvant și in interviuri, președinta Maia Sandu și alți reprezentanți ai guvernarii proeuropene de la Chișinau ne dau asigurari…

- „O victorie pentru #Romania , la Congresul PPE: manifestul electoral al Partidului Popular European, care cere aderarea cat mai curand posibil a Romaniei la Spațiul #Schengen , a fost adoptat in unanimitate. Austria nu a mai votat impotriva.De la București, astazi, s-a auzit clar și raspicat in intreaga…

- Republica Moldova alege libertatea, in pofida „tuturor amenintarilor” de la Moscova, a declarat, marti, presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei intalniri cu membri ai diasporei din tara sa. Ea a vorbit, la evenimentul de la Bucuresti, de perspectiva aderarii tarii sale la Uniunea Europeana…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participa la summitul regional Ucraina – Europa de Sud-Est, care are loc pe 28 februarie 2024 in capitala Albaniei, orașul Tirana. Summitul pune in discuție cooperarea regionala, sprijinirea eforturilor de aderare la Uniunea Europeana pentru țarile candidate,…

- "Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala... Sunt o transatlanticista convinsa dar, in acelasi timp, trebuie sa construim o Europa puternica si ele merge mana in mana", a declarat von der Leyen intr-un panel la Conferinta de securitate de la Munchen.Ea a spus ca propunerea urmareste sa mareasca…