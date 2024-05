IRIS x Cabron lanseaza un manifest pentru Gen Z – Printi sau cersetori! Rock-ul se intalnește cu rapul, in noul single al trupei IRIS și al lui Cabron. Piesa, ,,Prinți sau cerșetori” a fost cantata in avanpremiera la Sala Palatului, unde a starnit entuziasmul publicului și acum este disponibila pe toate platformele de streaming. Soundul caracteristic al trupei completeaza perfect stilul inconfundabil al lui Cabron, aceștia canalizandu-și perfect energia creatoare in ,,Prinț sau cerșetor”, un manifest actual al vremurilor pe care le traim, in care goana dupa ,,a avea” este mai puternica decat cea dupa ,,a fi”, iar valorile sunt complet inversate intr-o lume care duce… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

