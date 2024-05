Stiri pe aceeasi tema

- Dj Lucian(Lucian Mitrache)&Geo(Naita George) revin in forta si lanseaza remixul piesei „Taka Taki”, cantata de Monoir si Iuliana Beregoi.Noul remix suna foarte bine, are un vibe pozitiv si este ideal pentru orice party sau festival. De la primele acorduri, piesa te invita intr-o calatorie captivanta,…

- Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (Naița George) revin in forța și lanseaza remixul piesei “Taka Taki”, cantata de Monoir și Iuliana Beregoi. Noul remix suna foarte bine, are un vibe pozitiv și este ideal pentru orice party sau festival. De la primele acorduri, piesa te invita intr-o calatorie captivanta,…

- Andreea Balan lanseaza „Povestea sufletului meu”, single ce poarta numele show-ului pe care artista il va susține pe 16 octombrie la Sala Palatului, o poveste despre viața și dragoste, despre putere și supraviețuire, despre vindecare și iertare. Piesa este insoțita de un videoclip plin de culoare si…

- “Sick of Sad Songs”, cea mai noua lansare a lui Monoir, este o piesa plina de energie, care surprinde hotararea artistului de a se indrepta catre o perspectiva optimista. Piesa combina un ritm viu și contagios cu un refren extrem de antrenant, creat special pentru a ridica moralul și a inspira ascultatorii…

- Aria Moon a scris piese pentru, Lidia Buble, Nicole Cherry, Misha Miller, Adda cu milioane de views pe Youtube, iar acum lanseaza piesa ,,Maniac”- melodie ce graviteaza in jurul transformarii prin care treci dupa o desparțire. Piesa ,,Maniac” este mai mult despre o ea decat despre un el. Aria Moon canta…

- Yvonne a lansat single-ul “Should Have Listened”, o piesa ce invelește regretul intr-un sound electropop super catchy. Yvonne, una dintre cele mai promițatoare artiste din noul val al muzicii electropop din Romania, a lansat un nou single, numit, “Should Have Listened”. Piesa este o balada moderna ce…

- Golan, unul dintre cele mai vibrante și inovatoare proiecte romanești, lanseaza cel de-al doilea EP – „III”, alaturi de focus track-ul „Sometimes” și inca doua piese noi. Prin intermediul muzicii lor electrizante, trupa Golan reușește sa captiveze publicul intr-un mod unic, prin combinația indrazneața…

- In prima zi a celui mai vesel și romantic anotimp din an, Smiley lanseaza „Culoarea ta”, o piesa in toate culorile iubirii. De la albastrul ochilor, albul norilor, auriul cerceilor, verdele semaforului, movul strugurilor sau roșul aprins al nopților, Smiley coloreaza lumea in toate nuanțele din paleta…