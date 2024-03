Stiri pe aceeasi tema

- Paulina continua seria de lansari a pieselor extrase de pe albumul „Te iubesc, te urasc”, cu melodia „Metamorfoza”. Piesa este o creație inovatoare cu elemente pop, electro și direcții experimentale, in stilul care a consacrat-o pe Paulina. Artista face o calatorie sonora și emoționanta prin lumea transformarii…

- In prima zi a celui mai vesel și romantic anotimp din an, Smiley lanseaza „Culoarea ta”, o piesa in toate culorile iubirii. De la albastrul ochilor, albul norilor, auriul cerceilor, verdele semaforului, movul strugurilor sau roșul aprins al nopților, Smiley coloreaza lumea in toate nuanțele din paleta…

- Bogdan Ioan a ajuns cunoscut publicului in 2018, cand a uimit publicul cu prestația sa și a caștigat concursul de talente Vocea Romaniei. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson, a acumulat peste…

- “Dali Dali Dum” reprezinta colaborarea electrizanta dintre Marco Nobel și IRAIDA, piesa care vibreaza de energie și intriga. De la primele beat-uri, piesa ii transporta pe ascultatori intr-o lume in care o singura privire are o putere irezistibila. Cu un ritm dinamic și o melodie contagioasa, “Dali…

- Cantareața Erika Isac, autoarea piesei „Macarena”, ce a starnit o furtuna pe rețelele de socializare, a dezvaluit miercuri, pentru Pagina de Media, ca versurile melodiei au fost inspirate din experiențelor sale și ale femeilor din jurul ei. Artista a catalogat reacțiile negative primite ca fiind frustrari…

- Polițistul Marian Godina a comentat luni, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, piesa „Macarena” lansata de cantareața Erika Isac, aflata in mijlocul unui val de controverse dupa versurile despre abuzurile impotriva femeilor. Afirmațiile polițistului au fost taxate de internauți, care l-au criticat…

- Imediat ce s-au scurs sarbatorile de iarna, artiștii scot la iveala noi lansari muzicale. Același lucru se intampla și in cadrul familiei muzicale #ELRaduProject. Denisa Simota, tanara artista de la Iași, lanseaza noua piesa, dar și videoclipul „Un om mai bun”. Single-ul este compus și produs de catre…

- Piesa muzicala “Romanca mea” ii aparține cantautorului Oleg Buzatu, originar din Republica Moldova. Incantat foarte mult de Romania, de frumusețea ei, de tradițiile și cultura, cantautorul a vrut sa slaveasca prin cantec pe cea mai importanta și speciala ființa-femeia romanca. El aduce ca omagiu aceasta…