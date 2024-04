What’s UP lansează „Fără tine”, alături de Nikolas Dupa ce a colaborat cu Mellina pentru „Un pahar de rom”, What’s UP face echipa cu Nikolas pentru un nou single. „Fara tine” este un single la care What’s UP a lucrat alaturi de Alexandru Berehoi și pe care abia aștepta sa il lanseze, mai ales in acest format, alaturi de Nikolas. Cu versuri sensibile ce dezvaluie o poveste de dragoste ce a ajuns la final, „Fara tine” este insoțita de un videoclip ce completeaza prin imagini mood-ul piesei. „Ma bucur din suflet pentru susținerea primita de la Cat Music in ultimii 12 ani de cariera. Piesa «Fara tine» este o piesa importanta pentru sufletul meu și… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

