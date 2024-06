Momente de spaimă! Un autocar cu zeci de copii a luat foc pe autostrada A10, în judeţul Alba Momente de spaima pentru ocupanții unui autocar, ca urmare a izbucnirii unui incendiu. Zeci de copii și șase adulți se aflau la bordul autovehiculului. Din fericire, aceștia s-au autoevacuat și nu au existat victime. Un autocar in care se aflau 40 de copii si 6 adulti a luat foc, vineri seara, pe autostrada A10, in […] The post Momente de spaima! Un autocar cu zeci de copii a luat foc pe autostrada A10, in judetul Alba first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

