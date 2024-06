Stiri pe aceeasi tema

- Argeșul se pregatește sa scrie istorie in lumea moto! Pe 15 iunie se organizeaza cea mai mare PARADA MOTO din lume. Sub sloganul „Hai sa ne facem auziți”, evenimentul iși propune sa aduca in prim-plan pasionații de motociclism pentru a sarbatori spiritul libertații și al comunitații moto. Participarea…

- Dupa cum a scris „Jurnalul de Argeș”, data de 15 mai 2024 a fost data limita de depunere a programelor de candidatura la funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor din Romania, in urma decesului lui Nicolae Manolescu. Funcția de președinte (interimar) este deținuta de prim-vicepreședintele Varujan…

- „Hai sa ne facem auziți” nu este doar un eveniment moto, ci și un demers de responsabilitate sociala, care urmarește sa aduca in atenție nevoia de siguranța și respect reciproc in trafic. Este un strigat puternic pentru conștientizarea prezenței motocicliștilor in trafic. Numarul accidentelor in care…

- Guvernul Romaniei a aprobat construirea a doua noi stadioane: la Pitești și la Constanța. FC Argeș și Farul vor beneficia de arene moderne. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat in ședința de Guvern ca a dat unda verde pentru construirea stadioanelor „Nicolae Dobrin” și „Gheorghe Hagi”. ...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca, in acest moment, candidatul aliantei PSD – PNL la Primaria Capitalei este medicul Catalin Cirstoiu, si urmeaza ca luni sa aiba loc o sedinta a coalitiei pe aceasta tema. „Candidatul, in acest moment, este Catalin Cristoiu. Am spus foarte clar…

- La stația de epurare a apelor uzate din orașul Mioveni (Argeș), namolul este transformat in compost fertilizant pentru terenurile agricole, iar costurile cu eliminarea namolului sunt reduse cu 80%.