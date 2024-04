Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul USR al Brașovului, Flavia Boghiu, a fost trimis in judecata in dosarul de atribuire a Catacombelor Brașovului catre Asociația Amural. Boghiu spune ca plangerea și marturiile aparțin liberalilor.

- Viceprimarul USR din Brașov, Flavia Boghiu, a anunțat miercuri, 24 aprilie, pe Facebook, ca, inainte de intrarea in campania electorala, a aflat ca „dosarul Muzeului Asociației Amural din grotele de dupa ziduri” a fost trimis in judecata de DNA. „Aleg sa nu mai candidez in aceste alegeri locale”, a…

- Transparența opaca a administrației USR – Coliban a facut multa valva pe social-media, acolo unde poate sa manipuleze, pentru ca in viața reala nu se intampla nimic. Progresiștii, a caror notorietatea se bazeaza doar pe scandal (nu cand și e vorba despre ei… ca au pus batista pe țambal in cazul urmaritei…

- In legatura cu rujeola, copiii mici nevaccinati si femeile insarcinate nevaccinate prezinta cel mai mare risc de complicatii severe, deoarece aceasta boala reușește sa slabeasca sistemul imunitar, avertizeaza Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Specialiștii INSP reamintește ca rujeola este…

- Sfintele sarbatori de Paști se apropie cu pași repezi, iar fermierii au spus cu cat va ajunge sa se vanda kilogramul de carne de miel, nelipsit pana acum de pe mesele romanilor. Mielul de Paște este nelipsit de pe masa romanilor, insa anul acesta prețul carnii va fi unul care va ține oamenii la distanța…

- In fiecare an, atat examul efectiv de Bacalaureat, cat și simularea acestuia, vine cu o serie de „perle” din partea elevilor. Deși, in prima faza, toate aceste „perle” ni se par amuzante și reușesc sa ne starneasca hohote de ras, daca privim mai in ansamblu, este o situație de-a dreptul critica. Elevii,…

- Intr-o mișcare strategica, PSD Vaslui il propune pe Lucian Braniște pentru Primaria Vaslui. Actualul viceprimar a devenit alegerea PSD in cursa pentru funcția de primar. PSD Vaslui a transmis, cu acest prilej, un mesaj de unitate și deschidere: „Suntem deschiși și receptivi la dorințele și problemele…

