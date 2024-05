Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru concurenta din Coreea de Sud (FTC) a anuntat vineri ca producatorii si distribuitorii de alimente vor fi obligati sa ii instiinteze pe cumparatori daca au redus dimensiunea produselor lor. In caz contrar vor fi amendati cu pana la 10 milioane de woni (7.300 de dolari), transmite Reuters,…

- Parlamentul European a adoptat directiva privind așa-numitul „drept la reparare” pentru consumatori, cu 584 voturi pentru, trei impotriva și 14 abțineri. Normele clarifica obligațiile producatorilor de a repara bunurile chiar și dupa expirarea garanției. Producatorul va avea obligația sa repare produsul…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunța controale pe piața produselor de post, pentru a veni in intampinarea persoanelor care vor sa țina cel mai strict post de peste an.

- Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru reducerea risipei alimentare. Consumatorii vor putea beneficia de preturi reduse la alimente inainte de data expirarii si va fi simplificata procedura prin care organizatiile neguvernamentale pot sa primeasca alimente care nu au grad mare de perisabilitate.…

- Fenomenul detergentului contrafacut, dar și a altor produse falsificate, poate lua amploare in Romania, deoarece nu exista verificari amanunțite ale autenticitații și calitații marfurilor.

- Deși in zona Turzii inca nu au aparut cireșele, in alte zone ale țarii, prețul acestora este atat de mare incat mai bine iți pui pofta in cui. Intr-o localitate din Ardeal un kilogram de cireșe a ajuns sa fie mai scump decat aurul. Chiar daca in zona noastra nu putem gasi inca cireșe, asta nu inseamna…

- Consumatorii de pe pietele dezvoltate, atat din Europa, cat si de peste Ocean, se uita la pret atunci cand isi aleg o masina noua, iar performanta vehiculelor este pe primul loc in optiunile cumparatorilor din China si Coreea de Sud, timp in care masinile cu motoare pe combustie interna revin pe crestere…