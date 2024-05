Stiri pe aceeasi tema

- Cazul din Botoșani devine din ce in ce mai halucinant! Tatal criminalului Mariei, fetița de 8 ani agresata și ucisa, a facut declarații șocante. Nu iși poate ierta fiul pentru ceea ce a facut și nu credea ca ar fi in stare sa faca acest lucru. Barbatul crede ca ar merita pedeapsa capitala!

- Barbatul care a ucis-o pe Mariuca, fetița in varsta de numai 8 ani, din Botoșani, a facut primele declarații dupa ce a fost reținut de oamenii legii. Calaul micuței spune ca ii pare rau de ceea ce a facut și a ținut sa menționeze ca se afla sub influența bauturilor alcoolice in momentul in care a comis…

- Unul dintre ei are doar 16 ani și este cunoscut sub numele de „Beleaua". Adolescentul facea kickboxing de performanța și se afișa pe TikTok in ipostaze violente de pe strada sau din salile de antrenament. Cei doi atacatori ai barbatului omorat in fața Parcului Crangași din Capitala sunt cunoscuți ca…

- Un fost politist criminalist din Politia Capitalei, Valentin Sitaru, cu anchete complicate la activ, susține ca o atrocitate precum cea petrecuta aseara in zona Crangași din Capitala este posibila și repetabila oricand din cauza ca infractorii nu mai au frica de nimic și legile nu sunt actualizate societații…

- Hakim Abdallah, atacantul echipei Dinamo Bucuresti, a fost suspendat sase meciuri de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa cartonasul rosu primit la meciul cu FC Botosani (etapa a șasea din play-out-ul SuperLigii).

- Un individ din Olt care se visa consilier local este acuzat ca ar fi violat o fata de 14 ani, colega de scoala cu fiica lui. A ademenit-o in masina si a amenintat-o ca daca sufla o vorba despre ce i-a facut, va sfarsi exact ca victimele monstrului din Caracal, Gheorghe Dinca. Adolescenta le-a povestit…

- Verdict pentru o romanca din Spania care și-a vandut fetița de 12 ani ca sa scape de o datorie. Femeia a fost condamnata la 17 ani și jumatate de inchisoare, judecatorii motivand ca ea este principalul vinovat pentru ca a coordonat intreaga tranzacție. Soțul ei și ceilalți complici au primit cu 5 ani…