- Botoșaneanul acuzat ca și-a violat și ucis nepoata de numai opt ani a recunoscut fapta. Avocatul barbatului spune ca acesta risca inchisoare pe viața, fiind acuzat de trei infracțiuni foarte grave. Suspectul, arestat preventiv, a marturisit ca a comis crima la beție și ca este cuprins de remușcari.

- Crima din Crangași a șocat o țara intreaga, acum și rudele criminalilor surprind cu declarații revoltatoare. Rudele tinerilor criminali sfideaza din nou!Mama ucigașului de 16 ani susține acum ca victima nu s-a prabușit in strada din cauza loviturilor primite, ci sa s-ar fi impiedicat cand alerga.…

- Chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul de Interne, a facut miercuri afirmații referitoare la incidentul in care criminalul Meszaros Zsombor a reușit sa evadeze in timp ce aștepta intr-o ambulanța pentru a fi supus unui control medical in Capitala

- De cateva zile, autoritațile din Serbia incearca sa gaseasca trupul neinsuflețit al fetiței de doi ani data disparuta pe 26 martie. Cei doi suspecți au fost duși de miercuri la groapa de gunoi unde ar fi aruncat cadavrul, dar barbații s-au contrazis in declarații in fața anchetatorilor, ceea ce le-a…

- „In prezent, cazul este in ancheta penala desfașurata de Poliția Bacau. Medicina legala a efectuat necropsia și a emis certificat constatator preliminar al decesului și s-au recoltat probe care sunt in lucru la medicina legala Iași. Deocamdata nu avem o cauza a acestei evoluții fulminante spre gravitatea…

- Inca o crima ingrozitoare arata o realitate cruda: victimele violentei domestice mor cu dreptatea si ordinul de protectie in mana. O femeie a fost ucisa de sot la Botosani, chiar in scara blocului in care locuia. Cu putin timp inainte de crima, il anuntase ca vrea sa divorteze si obtinuse un ordin de…

