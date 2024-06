TIFF 2024 a debutat spectaculos

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.500 de spectatori au fost prezenți in Piața Unirii din Cluj-Napoca la Gala de Deschidere a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). In primul weekend de festival, peste 20 de evenimente din program au fost sold out.

- Jojo T. Gibbs, una dintre cele mai promițatoare actrițe emergente, este invitata speciala la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (14-24 iunie 2024, Cluj-Napoca).

- Regizorul italian Daniele Luchetti este invitat special al celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (14-24 iunie 2024, Cluj-Napoca). Considerat unul dintre cei mai importanți cineaști italieni contemporani, acesta va fi celebrat in secțiunea 3×3 și va primi Premiul Special…

- . A 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (14-24 iunie 2024, Cluj-Napoca) aduce un omagiu cinematografiei japoneze prin Focus Japonia, un program eclectic care reunește filme de referința din istoria cinemaului, cele mai apreciate producții recente, dar și ateliere și programe…

- Cineaști aflați la primul sau al doilea lungmetraj din cariera concureaza pentru trofeele competițiilor internaționale ale celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (Cluj-Napoca, 14-24 iunie 2024) . 12 producții din toata lumea se afla in cursa pentru Trofeul Transilvania…

- Pe 14 iunie va avea loc Gala de Deschidere a celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (Cluj-Napoca, 14 – 24 iunie 2024) . Vineri, 14 iunie, de la ora 20:45, pe marele ecran din Piața Unirii va fi proiectat pentru prima data in Romania filmul Dogman (Franța, 2023), al…

- Miile de spectatori așteptați la Gala de Deschidere a celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (Cluj-Napoca, 14 – 24 iunie 2024) vor avea parte de o experiența cinematografica intensa și memorabila.

- Cluj-Napoca, 21 martie 2024. Cele mai noi filme cu Mads Mikkelsen și Sir Anthony Hopkins in rolurile principale și multipremiatul All of Us Strangers (r. Andrew Haigh) sunt doar cateva dintre titlurile incluse in programul celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania , care…